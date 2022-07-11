Армія лукашенка та ймовірність вторгнення в Україну: ексклюзивний стрім з "Білоруським Гаюном"

На ютубі 24 каналу – стрім телеведучого Артема Овдієнка та засновника телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антоном Мотолько. Вони обговорять найгарячіші теми на порядку денному у контексті білорусі.

Головна тема обговорення на цій онлайн-зустрічі – самопроголошений білоруський диктатор лукашенко. Овдієнко та Мотолько поспілкуються, чи наважиться він віддати наказ про вторгнення білоруської армії в Україну.

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Яка ймовірність такого наступу та на що буде спроможна армія лукашенка в Україні, на думку білоруського активіста – дивіться на ютубі 24 каналу о 18:00 11 липня. Переглянути трансляцію можна за посиланням.

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Що відомо про Антона Мотолька та "Беларускі Гаюн"