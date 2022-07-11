Армия лукашенко и вероятность вторжения в Украину: эксклюзивный стрим с "Белорусским Гаюном"
11 июля 2022 , 18:00Читати новину українською
На ютубе 24 канала – стрим телеведущего Артема Овдиенко и руководителя телеграм-канала "Беларусский Гаюн" Антоном Мотолько. Они обсудят самые горячие темы на повестке дня в контексте беларуси.
Главная тема обсуждения на этой онлайн-встрече – самопровозглашенный белорусский диктатор Лукашенко. Овдиенко и Мотолько пообщаются, решится ли он отдать приказ о вторжении белорусской армии в Украину.
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Какова вероятность такого наступления и на что будет способна армия лукашенко в Украине по мнению белорусского активиста – смотрите на ютубе 24 канала в 18.00 11 июля. Просмотреть трансляцию можно по ссылке.
Эксклюзивный стрим Овдиенко с руководителем "Белорусского Гаюна": смотрите видео
Что известно об Антоне Мотолько и "Белорусском Гаюне"
- Антон Мотолько – белорусский общественный активист и основатель 2 масштабных онлайн-проектов, а именно телеграм-каналы "Мотолько помоги" и "Белорусский Гаюн".
- До 2020 года он был обычным фотографом, но после сфабрикованных выборов в белоруси, повлекших громкие протесты и неудачную попытку свергнуть власть, его жизнь изменилась.
- Его телеграм-канал "Мотолько помоги", который предназначался для освещения проблем озеленения белорусских городов, начал публиковать новости и сообщения о политических событиях. Потом появился и похожий по содержанию "Беларусский Гаюн", названный именем национального мифического персонажа – лесного духа.
- В марте 2021 года следственный комитет минска возбудил против Мотолько уголовные дела за "разжигание ненависти к представителям власти и правоохранительных органов", "создание экстремистского формирования" и "призыв к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности". Его телеграм-каналы в Беларуси признаны экстремистскими.
- С началом полномасштабной войны россии в Украине проекты Мотолько начали публиковать информацию, которая всячески помогает Украине. В частности, там сообщали о перемещении войск захватчиков по Беларуси, их движениях в сторону Украины и т.д. Также активист обнародовал данные российских солдат, которые по почте посылали из Беларуси то, что намародерили в Украине.