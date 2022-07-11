Головна тема обговорення на цій онлайн-зустрічі – самопроголошений білоруський диктатор лукашенко. Овдієнко та Мотолько поспілкуються, чи наважиться він віддати наказ про вторгнення білоруської армії в Україну.
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Яка ймовірність такого наступу та на що буде спроможна армія лукашенка в Україні, на думку білоруського активіста – дивіться на ютубі 24 каналу о 18:00 11 липня. Переглянути трансляцію можна за посиланням.
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Що відомо про Антона Мотолька та "Беларускі Гаюн"
- Антон Мотолько – білоруський громадський активіст та засновник 2 масштабних онлайн-проєктів, а саме телеграм-каналі "Мотолько помоги та "Беларускі Гаюн".
- До 2020-го року він був звичайним фотографом, але після сфабрикованих виборів у білорусі, які спричинили гучні протести та невдалу спробу скинути владу, його життя змінилося.
- Його телеграм-канал "Мотолько помоги", який спершу призначався для висвітлення проблем озеленення білоруських міст, почав публікувати новини та повідомлення про політичні події. Потім з'явився і сходий за змісто "Беларускі Гаюн", названий ім'ям національного міфічного персонажа – лісового духа.
- У березні 2021 року слідчий комітет мінська порушив проти Мотолька кримінальні справи за "розпалювання ненависті до представників влади та правоохоронних органів", "створення екстремістського формування" та "заклик до дій, що завдають шкоди національній безпеці". Його телеграм-канали у білорусі визнані екстремістськими.
- З початком повномасштабної війни росії в Україні проєкти Мотолька почали публікувати інформацію, яка усіляко допомагає Україні. Зокрема там повідомляли про переміщення військ загарбників по білорусі, їх рухи у бік України тощо. Також активіст оприлюднив дані російських солдатів, які поштою надсилали з білорусі те, що намародерили в Україні.