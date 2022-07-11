Главная тема обсуждения на этой онлайн-встрече – самопровозглашенный белорусский диктатор Лукашенко. Овдиенко и Мотолько пообщаются, решится ли он отдать приказ о вторжении белорусской армии в Украину.

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Какова вероятность такого наступления и на что будет способна армия лукашенко в Украине по мнению белорусского активиста – смотрите на ютубе 24 канала в 18.00 11 июля. Просмотреть трансляцию можно по ссылке.

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