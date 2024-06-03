На Прикарпатті засудили ґвалтівника та вбивцю 9-річної дівчинки: яке покарання йому призначили

В Івано-Франківській області 34-річний чоловік зґвалтував та вбив 9-річну дитину. У пресслужбі прокуратури регіону розповіли, що вирішив суд стосовно його вчинку.

За даними прокуратури, чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. Зловмисником виявився родич дитини.

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Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

Чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався з дівчинки та позбавив її життя. Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька.

Як з'ясувалося, дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. На жаль, для дівчинки цей день став фатальним.

Він заманив дитину до залісненої ділянки неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а за кілька годин встановили та затримали підозрюваного. Станом на сьогодні зловмиснику призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі. На вирок чоловік очікував під вартою.

Що цьому передувало: деталі