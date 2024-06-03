Росіяни скинули на мирних жителів села авіабомбу та обстріляли артилерією. Прокуратура розпочала за цим фактом досудове розслідування.
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Росіяни обстріляли село з РСЗВ та новітніми КАБами
За даними слідства, об 11:20 Росія вдарила по селі Михайлівка Новогродівської територіальної громади, ймовірно, скинувши авіабомбу УМПБ Д-30 СН. Внаслідок цієї атаки загинула 84-річна жінка.
Згодом, о 12:40, окупанти знову обстріляли Михайлівку. Цього разу, за словами прокуратури, вони могли використати РСЗВ "Смерч". Боєприпас влучив у приватному секторі. Там від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопчик, а його 43-річна мати отримала поранення.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що унаслідок сьогоднішніх атак пошкоджено щонайменше 5 будинків.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії,
– написали у прокуратурі.
Там уже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
"Вже завтра (4 червня – 24 Канал) Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, а сьогодні (3 червня – 24 Канал) до цього сумного списку додалося ще одне ім'я. Вічна пам'ять всім жертвам російської агресії!" – написав Вадим Філашкін.
Росіяни обстріляли Михайлівку на Донеччині / Фото Вадима Філашкіна
Ситуація на Донеччині: останні новини
- Росія у суботу 1 червня вдарила по околицях Слов'янська. Російські снаряди влучили в промислову зону. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.
- За день до цього російська армія атакувала 2 авіабомбами Мирноград. Під обстрілом опинився дитячий садочок. За даними поліції, 5 цивільних осіб зазнали поранень.
- Тим часом в окупований Маріуполь росіяни завозять своїх цивільних. Йдеться про понад 70 тисяч представників різних російських народностей. Цих людей заселяють у квартири українців та роблять усе, щоб корінних маріупольців-українців стало менше.
- Також радник голови ОПУ Михайло Подоляк спрогнозував тяжкі бої на фронті влітку. Йдеться про 4 напрямки – Донецький, Луганський, Запорізький та Харківський. Окрім цього, нещодавно у Росії повідомили про готовність запустити нову залізницю, яка буде з'єднувати Ростов-на-Дону та Маріуполь. Її вони планують використовувати для забезпечення усім необхідним окупаційних військ на фронті.