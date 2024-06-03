Росіяни скинули на мирних жителів села авіабомбу та обстріляли артилерією. Прокуратура розпочала за цим фактом досудове розслідування.

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Росіяни обстріляли село з РСЗВ та новітніми КАБами

За даними слідства, об 11:20 Росія вдарила по селі Михайлівка Новогродівської територіальної громади, ймовірно, скинувши авіабомбу УМПБ Д-30 СН. Внаслідок цієї атаки загинула 84-річна жінка.

Довідково. У березні 2024 року росіяни почали активно використовувати свою нову КАБ-зброю – УМПБ Д-30 СН. Це нова російська розробка. Ймовірно, нею можна атакувати на відстань близько 90 кілометрів (росіяни пишуть аж про 100 – 120 кілометрів).

Згодом, о 12:40, окупанти знову обстріляли Михайлівку. Цього разу, за словами прокуратури, вони могли використати РСЗВ "Смерч". Боєприпас влучив у приватному секторі. Там від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопчик, а його 43-річна мати отримала поранення.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що унаслідок сьогоднішніх атак пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії,

– написали у прокуратурі.

Там уже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Вже завтра (4 червня – 24 Канал) Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, а сьогодні (3 червня – 24 Канал) до цього сумного списку додалося ще одне ім'я. Вічна пам'ять всім жертвам російської агресії!" – написав Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли Михайлівку на Донеччині / Фото Вадима Філашкіна

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