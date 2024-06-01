У Національній поліції України розповіли деталі атаки ворога. Там також показали світлини наслідків від удару окупантів.

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Росіяни скинули бомби на дитячий садок у Мирнограді

У Національній поліції розповіли, що збройні сили росії скинули 2 бомби на Мирноград і поцілили в дитячий садок.

Там додали, що вчора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". За даними правоохоронців, 5 цивільних осіб зазнали поранень. В поліції розповіли, що першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції.

Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти авіабомбами атакували Мирноград / Фото Національної поліції України

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