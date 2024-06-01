В Национальной полиции Украины рассказали детали атаки врага. Там также показали фотографии последствий от удара оккупантов.
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Россияне сбросили бомбы на детский сад в Мирнограде
В Национальной полиции рассказали, что вооруженные силы россии сбросили 2 бомбы на Мирноград и попали в детский сад.
Там добавили, что вчера, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на город авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". По данным правоохранителей, 5 гражданских лиц получили ранения. В полиции рассказали, что первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции.
В результате обстрела пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины – 40 и 68 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны,
– говорится в сообщении.
Оккупанты авиабомбами атаковали Мирноград / Фото Национальной полиции Украины
Россия атаковала 2 гидроэлектростанции: что известно
- Россия ночью 1 мая обстреляла энергетические объекты в 5 областях, под ударом оказались и 2 ГЭС. Кроме этого, россияне попали в инфраструктуру рядом со станциями.
- В Укргидроэнерго сообщили о критических повреждениях оборудования. В ведомстве добавили, что гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий.
- Напомним, что враг обстрелял 2 ТЭС ДТЭК, нанеся оборудованию серьезный ущерб.