В Национальной полиции Украины рассказали детали атаки врага. Там также показали фотографии последствий от удара оккупантов.

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Россияне сбросили бомбы на детский сад в Мирнограде

В Национальной полиции рассказали, что вооруженные силы россии сбросили 2 бомбы на Мирноград и попали в детский сад.

Там добавили, что вчера, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на город авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". По данным правоохранителей, 5 гражданских лиц получили ранения. В полиции рассказали, что первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции.

В результате обстрела пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины – 40 и 68 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны,

– говорится в сообщении.

Оккупанты авиабомбами атаковали Мирноград / Фото Национальной полиции Украины

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