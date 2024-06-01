Наразі вже зафіксували тестовий запуск потяга. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Це вже фінальна стадія

Петро Андрющенко зазначив, що було зафіксовано вантажний потяг на залізниці. Його вагони були пусті. Його склад стоїть у порту Маріуполя на виїзді, не для розвантаження. Це був черговий тестовий рух.

"Це вже фінальна стадія. Думаю, що, можливо, навіть цього тижня ми побачимо перший потяг. Думаю, вони його проанонсують. Потяги, які зафіксовані – це потяги залізниці, які зав’язані на будівництві. Бо вони будують певні станції біля селища Гранітне. Тому ці потяги возять будівельні матеріали, рейки, інженерів і так далі", – сказав він.

Також помітили маневрові теплотяги, які тренуються проганяти ці ділянки. Радник мера Маріуполя припустив, що вони вибудовують карту прогону, з якою швидкістю, на якій ділянці можна їхати у вантажному потягу.

Тому, на жаль, наш прогноз залишається невтішним. Як ми казали з самого початку, це кінець травня – початок червня. Щиро сподіваюсь, що ЗСУ звернуть увагу на ці два мости. Особливо після того, як ми уразили залізничний пором, який курсував в Керчі. І логічно перерізати цю вітку, щоб не можна було ніяк постачати нічого з залізниці на лінію фронту,

– підкреслив посадовець.

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