Сейчас уже зафиксировали тестовый запуск поезда. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Это уже финальная стадия

Петр Андрющенко отметил, что был зафиксирован грузовой поезд на железной дороге. Его вагоны были пустыми. Его состав стоит в порту Мариуполя на выезде, не для разгрузки. Это было очередное тестовое движение.

"Это уже финальная стадия. Думаю, что, возможно, даже на этой неделе мы увидим первый поезд. Думаю, они его проанонсируют. Поезда, которые зафиксированы – это поезда железной дороги, которые завязаны на строительстве. Потому что они строят определенные станции возле поселка Гранитное. Поэтому эти поезда возят строительные материалы, рельсы, инженеров и так далее", – сказал он.

Также заметили маневровые тепловозы, которые тренируются прогонять эти участки. Советник мэра Мариуполя предположил, что они выстраивают карту прогона, с какой скоростью, на каком участке можно ехать в грузовом поезде.

Поэтому, к сожалению, наш прогноз остается неутешительным. Как мы говорили с самого начала, это конец мая – начало июня. Искренне надеюсь, что ВСУ обратят внимание на эти два моста. Особенно после того, как мы поразили железнодорожный паром, который курсировал в Керчи. И логично перерезать эту ветку, чтобы нельзя было никак поставлять ничего с железной дороги на линию фронта,

– подчеркнул чиновник.

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