Россияне сбросили на мирных жителей села авиабомбу и обстреляли артиллерией. Прокуратура начала по данному факту досудебное расследование.

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Россияне обстреляли село с РСЗО и новейшими КАБами

По данным следствия, в 11:20 Россия ударила по селу Михайловка Новогродовской территориальной общины, вероятно, сбросив авиабомбу УМПБ Д-30 СН. В результате этой атаки погибла 84-летняя женщина.

Справочно. В марте 2024 года россияне начали активно использовать свое новое КАБ-оружие – УМПБ Д-30 СН. Это новая российская разработка. Вероятно, им можно атаковать на расстояние около 90 километров (россияне пишут аж о 100 – 120 километрах).

Потом, в 12:40, оккупанты снова обстреляли Михайловку. На этот раз, по словам прокуратуры, они могли использовать РСЗО "Смерч". Боеприпас попал в частном секторе. Там от полученных травм, несовместимых с жизнью, умер 12-летний мальчик, а его 43-летняя мать получила ранения.

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин добавил, что в результате сегодняшних атак повреждены по меньшей мере 5 домов.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России,

– написали в прокуратуре.

Там уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Уже завтра (4 июня – 24 Канал) Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины, а сегодня (3 июня – 24 Канал) к этому печальному списку добавилось еще одно имя. Вечная память всем жертвам российской агрессии!" – написал Вадим Филашкин.

Россияне обстреляли Михайловку в Донецкой области / Фото Вадима Филашкина

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