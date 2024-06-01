Что уже известно о последствиях вражеского обстрела, есть ли разрушения и пострадавшие, рассказал начальник городской военной администрации.
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Атака на Славянск 1 июня
Вадим Лях рассказал, что в Славянске снова неспокойные выходные. Около 15 часов произошли три обстрела окраин города.
Попадание в промзону микрорайона Машмет. К счастью, обошлось без жертв и разрушений,
– заявил начальник ГВА.
Обратите внимание Попадание по энергетике и пострадавшие среди гражданских: все о массированной атаке Украины 1 июня
Последствия российского обстрела Славянска / Фото из фейсбука Вадима Ляха
Россия ударила ракетами по Славянской ТЭС
- На Пасху, 5 мая, бойцы Путина ударили по Славянской ТЭС четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной.
- Оккупанты повредили ряд объектов на территории станции. К счастью, обошлось без пострадавших.