Суд США видав ордер на арешт двох приватних літаків Романа Абрамовича

Американський суд схвалив рішення арештувати два приватні літаки російського олігарха Романа Абрамовича. У поясненні до виданого ордера йдеться про порушення законів США про експорт та санкції.

Мовиться про повітряні судна Абрамовича Gulfstream та Boeing 787-8 Dreamliner сукупною вартістю понад 400 мільйонів доларів. Вони вважаються одними з найдорожчих приватних літаків у світі.

Читайте також Ще більше прибічників Путіна: сенатори США закликали розширити санкційний список

Арешт літаків Абрамовича у США

За даними афідевіту ФБР, покликаного сприяти реалізації схваленого судового ордера на арешт, ці два повітряні судна Абрамовича наразі перебувають у Росії та Об'єднаних Арабських Еміратах, зокрема у Дубаї. Окрім арешту літаків, Міністерство торгівлі США також оголосило адміністративні звинувачення проти Абрамовича.

Афідевіт – письмове свідчення (твердження про факт), дане під присягою. Найширше використовується у країнах англо-американської системи права.

Якщо російського олігарха визнають винним у порушенні санкційних та експортних обмежень, запроваджених Штатами, йому загрожує максимальне покарання у вигляді фінансового стягнення, рівноцінного вартості цих повітряних суден.

Додамо, що Роман Абрамович не потрапив під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Попри це, представник американського Міністерства юстиції наголосив, що ордер на арешт чітко вказує: "ніхто не стоїть вище закону, і відсутність прізвища у санкційному списку не дає дозволу ухилятись від санкцій чи уникати експортного контролю".

Контекст

Влада США наголошує, що літаки Абрамовича американського виробництва після 24 лютого літали до та з Росії й при цьому не мали ліцензій від Міністерства торгівлі Сполучених Штатів.

Це є прямим порушенням експортних та санкційних обмежень США, введених після 24 лютого, адже повітряні судна та їхні запчастини американського виробництва можуть потенційно використовуватись у військових цілях і мати наслідки для національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

Не пропустіть – Володимир Зеленський підтримав візовий режим з Росією: дивіться відео

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Міністерство торгівлі США ввело обмеження й почало вимагати ліцензії на експорт літаків американського виробництва, які раніше не потребували такого схвалення. На початку березня відомство також заборонило експортувати американські літаки, що належать громадянам Росії, на територію країни-агресорки.