Суд заочно взяв під варту Миколу Азарова за підозрою у держзраді

Печерський районний суд міста Києва обрав колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мовиться про справу щодо так званих "Харківських угод", якими продовжили на 25 років перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

Його арештували заочно. Проте це дає змогу обвинуваченню почати процедуру екстрадиції.

До теми Азаров та інші ексрегіонали поширювали в ООН фейки про Майдан: Захід різко відповів

Суд заочно арештував Азарова через підозру в держзраді

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб,

– повідомили у ДБР.

Офіс Генпрокурора пояснив, що рішення суду дає право стороні обвинувачення почати щодо Миколи Азарова процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Слідчі з'ясували, що колишній прем'єр:

діяв спільно та за попередньою змовою з колишнім Президентом України;

він, порушуючи Конституцію України та закон "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод";

документ уклали на користь Росії – ним продовжили на 25 років строк перебування російського Чорноморського флоту в Україні.

В результаті таких дій штучно створили передумови для збільшення військ іноземної держави на території України, вторгнення збройних сил Росії та окупації ними Криму,

– заявили в Офісі Генпрокурора.

Новина доповнюється…