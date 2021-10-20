Суд заочно взял под стражу Николая Азарова по подозрению в госизмене

Печерский районный суд города Киева избрал бывшему премьер-министру Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о деле относительно так называемых "Харьковских соглашений", которыми продлили на 25 лет пребывание Черноморского флота России на территории Украины.

Его 20 октября 2021 года арестовали заочно. И это позволяет обвинению начать процедуру экстрадиции.

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Суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц,

– сообщили в ГБР.

Офис Генпрокурора объяснил, что решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Николая Азарова процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Следователи выяснили, что бывший премьер:

действовал совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины;

он, нарушая Конституцию Украины и закон "О международных договорах Украины", подписал распоряжение о принятии так называемых "Харьковских соглашений";

документ заключили в пользу России – им продлили на 25 лет срок пребывания российского Черноморского флота в Украине.

В результате таких действий искусственно создали предпосылки для увеличения войск иностранного государства на территории Украины, вторжения Вооруженных сил России и оккупации ими Крыма,

– заявили в Офисе Генпрокурора.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, которые подтверждают действия Азарова

Кроме того ГБР выяснило, что содержание и условия соглашения о Черноморском флоте навязал Азарову тогдашний президент России Дмитрий Медведев в Москве 21 апреля 2010 года. Также в Государственном бюро расследований утверждают, что:

понимая последствия подписания соглашения для Украины, бывший премьер сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабмина;

он способствовал реализации интересов России во время всех стадий согласования и имплементации Соглашения.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, которые свидетельствуют о целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства,

– в который раз объяснили в ГБР.

В дальнейшем это способствовало оккупации Крыма Россией. В ведомстве напомнили, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности.

Что известно о деле против Николая Азарова