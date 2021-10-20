Суд заочно взял под стражу Николая Азарова по подозрению в госизмене
Источник:Офис Генпрокурора
Печерский районный суд города Киева избрал бывшему премьер-министру Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о деле относительно так называемых "Харьковских соглашений", которыми продлили на 25 лет пребывание Черноморского флота России на территории Украины.
Его 20 октября 2021 года арестовали заочно. И это позволяет обвинению начать процедуру экстрадиции.
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Суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене
Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц,
– сообщили в ГБР.
Офис Генпрокурора объяснил, что решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Николая Азарова процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).
Следователи выяснили, что бывший премьер:
- действовал совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины;
- он, нарушая Конституцию Украины и закон "О международных договорах Украины", подписал распоряжение о принятии так называемых "Харьковских соглашений";
- документ заключили в пользу России – им продлили на 25 лет срок пребывания российского Черноморского флота в Украине.
В результате таких действий искусственно создали предпосылки для увеличения войск иностранного государства на территории Украины, вторжения Вооруженных сил России и оккупации ими Крыма,
– заявили в Офисе Генпрокурора.
Следователи ГБР получили оригиналы документов, которые подтверждают действия Азарова
Кроме того ГБР выяснило, что содержание и условия соглашения о Черноморском флоте навязал Азарову тогдашний президент России Дмитрий Медведев в Москве 21 апреля 2010 года. Также в Государственном бюро расследований утверждают, что:
- понимая последствия подписания соглашения для Украины, бывший премьер сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабмина;
- он способствовал реализации интересов России во время всех стадий согласования и имплементации Соглашения.
Следователи ГБР получили оригиналы документов, которые свидетельствуют о целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства,
– в который раз объяснили в ГБР.
В дальнейшем это способствовало оккупации Крыма Россией. В ведомстве напомнили, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности.
Что известно о деле против Николая Азарова
- 24 марта 2021 года бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в совершении государственной измены. Соответствующее решение одобрили Офис генпрокурора и ГБР.
- Подозрение объявили как раз по делу относительно госизмены. Оно касалось подписанных Харьковских соглашений.
- Именно благодаря действиям Азарова, президент-беглец Янукович 21 апреля 2010 года в Харькове подписал соглашение с Россией.
- Кроме того, 11 марта СНБО поручил СБУ расследовать обстоятельства ратификации Харьковских соглашений и проверить всех 236 депутатов, которые в 2010 году голосовали за них.
- Служба безопасности уже на следующий день начала расследование касаемо госизмены.