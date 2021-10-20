Его арестовали заочно. Однако это позволяет обвинению начать процедуру экстрадиции.

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Суд заочно арестовал Азарова из-за подозрения в госизмене

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц,

– сообщили в ГБР.

Офис Генпрокурора объяснил, что решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Николая Азарова процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

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