Перед тим у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку російське представництво влаштувало неофіційний онлайн-захід "Обставини Майдану і наслідки для Донбасу". Туди залучили членів Ради Безпеки.

До речі Азарову повідомили про підозру у держзраді через Харківські угоди

Колишні регіонали продовжували розповсюджувати фейки

Під час цього заходу колишні українські чиновники, що ховаються в Росії від правоохоронців, виступили як "свідки". Наприклад, Азаров звинуватив країни ЄС і США в "координації дій протестувальників". Експрем'єр стверджував, що нібито побиття студентів правоохоронцям "не було". Крім того, Азаров переконував, мовляв, всі вбивства на Майдані організували самі демонстранти.

Також Азаров думає, що президент-втікач Віктор Янукович, коли Рада ухвалила рішення про його самоусунення, "перебував у країні й продовжував виконувати обов'язки".

Царьов говорив начебто Майданом керували "американські інструктори". Олійник стверджував про зовнішнє управління України. Він вважає, що Захід же робить все, щоб економіка України "не розвивалися", а також створює проєкт "анти-Росія".

Що відповів Захід

Західні країни розцінили російський захід як спробу "вкотре просунути фальшивий наратив про Україну", щоб спотворити правду та приховати шкідливий вплив Москви.

Росія запросила ораторів, проти яких держави-члени ООН ввели санкції за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Фальшиві наративи Росії про Україну є частиною кампанії дезінформації,

– мовиться у заяві.

Документ підтримали Австралія, Албанія, Канада, Мікронезія, Грузія, Коста-Ріка, Маршаллові Острови, Молдова, Нова Зеландія, Україна, Велика Британія і США.

Захід наголосив, що під час Майдану українці реалізували своє право на мирні зібрання, прагнучи демократичної і мирної Україні та відмови від впливу Москви. Автори заяви наголосили, що Росія натомість порушила міжнародні принципи, окупувавши Крим і розв'язавши конфлікт на Сході України.

"Росія є стороною конфлікту, а не посередником", – наголосили в Радбезі ООН.

Насамкінець Росію закликали негайно припинити агресію проти України та виконувати Мінські домовленості,