У Сумах пожежа після авіаудару ворога: влада звернулася до містян із проханням

Сумська область уночі 30 серпня зазнала авіаційного удару ворога. Місцева влада міста Суми повідомила, що наслідком атаки стала пожежа.

А вже через пожежу є задимлення в окремих районах обласного центру. Відповідно, жителям Сум слід особливо подбати про безпеку – щонайменше, закрити вікна та, за можливості, залишатися у приміщеннях.

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Обстріл та пожежа в Сумах: що сталося

Сьогодні, 30 серпня, вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, здійнялася пожежа, пише ОВА. Попередньо, є потерпілі. Наслідком пожежі є задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителям міста влада озвучила прохання: щільно зачинити вікна та двері та за можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Олексій Дрозденко, очільник Сумської МВА, додав, що авіаудар припав на південну частину міста. Усі аварійно-рятувальні служби працюють.

Особливо уважними до задимлення повітря мають бути мешканці районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака – їх проять не відкривати вікна.

Зауважимо, що окрім застосування авіації, російські військові запускали цієї ночі й дрони-камікадзе, про що повідомляли Повітряні сили близько 1 години ночі. Повітряна тривога в Сумській області триває з 00:47.

Загалом Сумщина перебуває під постійними повітряними атаками ворога, жителі цієї прикордонної області щодня чують вибухи. На жаль, іноді не минається без постраждалих.