У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про загрозу, траєкторію польоту дронів з посиланням на Повітряні сили, а також моніторингові пабліки.

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23:01, 29 серпня Повітряні сили пишуть, що безпілотники наближаються до Кривого Рогу. Також група "Шахедів" із Запорізької області рухається у бік півночі Херсонщини.

23:00, 29 серпня Актуальна карта тривог

22:52, 29 серпня Дрони противника фіксують на півночі Запорізької та на півдні Дніпропетровської областей з курсом на Кривий Ріг.