У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про загрозу, траєкторію польоту дронів з посиланням на Повітряні сили, а також моніторингові пабліки.
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Повітряні сили пишуть, що безпілотники наближаються до Кривого Рогу. Також група "Шахедів" із Запорізької області рухається у бік півночі Херсонщини.
Актуальна карта тривог
Дрони противника фіксують на півночі Запорізької та на півдні Дніпропетровської областей з курсом на Кривий Ріг.
За словами захисників неба, для Запорізької та Дніпропетровської областей існує загроза застосування ударних БпЛА.