В этом материале 24 Канал подробно рассказывает об угрозе, траектории полета дронов со ссылкой на Воздушные силы, а также мониторинговые паблики.

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23:01, 29 августа Воздушные силы пишут, что беспилотники приближаются к Кривому Рогу. Также группа "Шахедов" из Запорожской области движется в сторону севера Херсонщины.

23:00, 29 августа Актуальная карта тревог

22:52, 29 августа Дроны противника фиксируют на севере Запорожской и на юге Днепропетровской областей с курсом на Кривой Рог.