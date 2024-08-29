В этом материале 24 Канал подробно рассказывает об угрозе, траектории полета дронов со ссылкой на Воздушные силы, а также мониторинговые паблики.
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Воздушные силы пишут, что беспилотники приближаются к Кривому Рогу. Также группа "Шахедов" из Запорожской области движется в сторону севера Херсонщины.
Актуальная карта тревог
Дроны противника фиксируют на севере Запорожской и на юге Днепропетровской областей с курсом на Кривой Рог.
По словам защитников неба, для Запорожской и Днепропетровской областей существует угроза применения ударных БПЛА.