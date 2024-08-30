В Сумах пожар после авиаудара врага: власти обратились к горожанам с просьбой

Сумская область ночью 30 августа подверглась авиационному удару врага. Местные власти города Сумы сообщили, что следствием атаки стал пожар.

А уже из-за пожара есть задымление в отдельных районах областного центра. Соответственно, жителям Сум следует особенно позаботиться о безопасности – по меньшей мере, закрыть окна и, по возможности, оставаться в помещениях.

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Обстрел и пожар в Сумах: что произошло

Сегодня, 30 августа, ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, поднялся пожар, пишет ОВА. Предварительно, есть пострадавшие. Следствием пожара является задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.

Жителям города власти озвучили просьбу: плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

Алексей Дрозденко, глава Сумской МВА, добавил, что авиаудар пришелся на южную часть города. Все аварийно-спасательные службы работают.

Особенно внимательными к задымлению воздуха должны быть жители районов Веретеновки, Анновки и Ковпака – их просят не открывать окна.

Заметим, что кроме применения авиации, российские военные запускали этой ночью и дроны-камикадзе, о чем сообщали Воздушные силы около 1 часа ночи. Воздушная тревога в Сумской области продолжается с 00:47.

В целом Сумщина находится под постоянными воздушными атаками врага, жители этой пограничной области ежедневно слышат взрывы. К сожалению, иногда не обходится без пострадавших.