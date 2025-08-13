Росіяни запустили швидкісну ціль у напрямку Сумської області вдень у середу, 13 серпня. Незадовго після цього у місті було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 15:05. Тієї ж хвилини у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. О 15:08 написали про швидкісну ціль.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вона рухалася у напрямку Сумської області. Вже незадовго після цього повідомлення з'явилася інформація про те, що в обласному центрі було гучно. Орієнтовно о 15:12 у місті пролунали вибухи.

У Сумах було чути вибух,

– ідеться у повідомленні.

До слова, також росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Курської області вночі. Вони рухалися у напрямку Полтавської області. За даними Повітряних сил, обидві цілі вдалося збити.