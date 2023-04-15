Спартак Суббота міг підробити своє свідоцтво про народження: що про це свідчить

Спартак Суббота, у суботу, 15 квітня показав своє свідоцтво про народження. Він оприлюднив у мережі фото документа.

Зазначимо, що так він намагався підтвердити, що ім'я Спартак було дано йому від народження. Оскільки раніше йому приписували зміну імені задля маніпуляції щодо освіти. Тепер Субботу підозрюють у фальсифікації документа, передає 24 Канал.

Дивіться також Десь тут я посипався, – Янович про першу реакцію на розслідування про Спартака і зустріч з ним

Спартака Субботу знову звинувачують у шахрайстві

Нагадаємо, що "популярного психолога" звинуватили у брехні, називаючи шахраєм та самозванцем, а також заявили, що Спартак – придумане ім'я, і насправді чоловіка звати Олександр.

У своєму телеграмі він заявив, що "проти нього була спрямована хвиля дезінформації".

"Від самого народження і до самої смерті моє ім’я було є і буде – Спартак Суббота", – йдеться в повідомленні.



Свідоцтво Спартака Субботи / Скриншот

Одна у мережі почали сумніватися у справжності цього документа. Про ймовірне підроблення документа написав блогер Андрій Пиндик у своєму твітері.

Він переконаний, що Спартак клонував літери "С" та "п" з інших слів. У своєму дописі він доєднав відповідне відео, де у програмі для редагування Photoshop наклав одні літери на інші.

"Так званий Спартак Суббота опублікував своє свідоцтво про народження. Я спробував клонувати деякі літери на ім’я. Букви "С" і "п" здаються мені клонованими з інших слів. Але мені стало ліньки робити все слово",

– написав він.

Програміст та адміністратор української "Вікіпедії" Нараз Токар опублікував власну перевірку: "Не знаю, нащо я це роблю, але я обвів кольорами літери, з яких Алєксандр склав слово "Спартак", – зауважив він.



Публікація Назара Токара / Скриншот

Що відомо про розслідування: головне