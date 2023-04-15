Янович пригадав, що в середині вересня 2022 року він вперше натрапив на допис психолога Артема Осипяна із критикою Спартака.

До речі Чекав суботи, щоб "зробити хід": Спартак Суббота взявся виправдовувати своє ім'я

За словами Жені, цей допис йому здався дивним. В особистих переписках він агресивно захищав Спартака.

Хотів вступитися публічно, але вирішив порадитися із другом, адже, в першу чергу, це стосується його. Спартак мене запевнив, що не варто,

– розповів Янович.

Він запропонував самому Спартаку прокоментувати це, але отримав пояснення, що "автор ніхто, а коментар вже доволі відомого Спартака лише приверне увагу до хейту ображеного колишнього друга". Суббота розповідав, що вони з Артемом разом навчались, і в один момент їхні шляхи розійшлись. Янович зазначив, що таке виправдання йому здалось логічним.

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