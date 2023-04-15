Псевдопсихолог почав прирівнювати себе до Віна Дизеля, Мохаммеда Алі та інших знаменитостей, які змінили своє ім'я. Він додав, що це їх ніхто не цькує і не називає поганцями.

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Вибачення він не потребує

У своєму пості він переконує, що Спартак – це його ім'я від народження. Суббота опублікував своє свідоцтво про народження, аби довести свою правоту. Як виявилось, він народився в Росії, а саме – в Хабаровську.

Щодо моїх нападників. Керуючись заздрістю та жагою хайпу на моєму імені, вони не перевіряли що їм підкладають, бо головне – шок контент. Переді мною можете не вибачатися, я переживу. А от люди заслуговують почути вибачення від організації, що підписалася під вкидом проти мене і авторизувала дезінформацію про моє ім'я,

– видав "психолог".

Свідоцтво про народження Субботи / Фото з телеграму Субботи

Суббота анонсував "наступний хід"

Блогер сказав, що якщо автори резонансного розслідування не вибачаться добровільно, то "зроблять це у встановленому законом порядку".

Він також пригрозив, що крок за кроком руйнуватиме закиди нападників.

"Скоро наступний хід. Я нікому не дозволю вкрасти моє ім'я. Від самого народження і до самої смерті моє ім’я було є і буде – Спартак Суббота", – резюмував блогер.

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