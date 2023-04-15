Янович сказав, навіть якщо Спартак виграє суд, його думка не зміниться. Річ у тім, що він дізнався багато непотрібної патологічної брехні.
До теми "Спартак – масон, був у СБУ й АТО, а я – д*лб**об": Янович розповів, як "друг" брехав йому рік
Моя думка: я був професійно опрацьований брехуном. Моє бажання: вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака,
– наголосив Янович.
Він додав, що більшість прихильників підпадають під дію "підтверджувального упередження". Коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона співпадала із власними попередніми враженнями про Спартака Субботу.
Що цьому передувало
- Психолог Ілля Полудьонний випустив об'ємне розслідування про Спартака Субботу. Він заявив, що блогер видавав себе за кандидата наук, професіонала у галузі психотерапії. Також, ймовірно, мав зв'язки з уже забороненою проросійською партією ОПЗЖ. Крім того, Спартака звинуватили, що мав інтимні стосунки з клієнтками.
- Сам Суббота заявив, що надавав клієнтам підтвердження своєї освіти при потребі, а інформації про дипломи немає у вільному доступі. Він назвав все наклепом й обіцяє гучне спростування.
- Янович зазначив, що "Подкаст Терапія" більше виходити не буде.