Янович сказав, навіть якщо Спартак виграє суд, його думка не зміниться. Річ у тім, що він дізнався багато непотрібної патологічної брехні.

До теми "Спартак – масон, був у СБУ й АТО, а я – д*лб**об": Янович розповів, як "друг" брехав йому рік

Моя думка: я був професійно опрацьований брехуном. Моє бажання: вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака,

– наголосив Янович.

Він додав, що більшість прихильників підпадають під дію "підтверджувального упередження". Коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона співпадала із власними попередніми враженнями про Спартака Субботу.

Що цьому передувало