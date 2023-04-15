Янович сказал, даже если Спартак выиграет суд, его мнение не изменится. Дело в том, что он узнал много ненужной патологической лжи.

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Мое мнение: я был профессионально проработан лжецом. Мое желание: уберечь как можно больше людей от влияния Спартака,

– подчеркнул Янович.

Он добавил, что большинство поклонников подпадают под действие "подтверждающего предубеждения". Когда интерпретируют информацию таким образом, чтобы она совпадала со своими предварительными впечатлениями о Спартаке Субботу.

Что этому предшествовало