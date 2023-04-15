Янович сказал, даже если Спартак выиграет суд, его мнение не изменится. Дело в том, что он узнал много ненужной патологической лжи.
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Мое мнение: я был профессионально проработан лжецом. Мое желание: уберечь как можно больше людей от влияния Спартака,
– подчеркнул Янович.
Он добавил, что большинство поклонников подпадают под действие "подтверждающего предубеждения". Когда интерпретируют информацию таким образом, чтобы она совпадала со своими предварительными впечатлениями о Спартаке Субботу.
Что этому предшествовало
- Психолог Илья Полуденный выпустил объемное расследование о Спартаке Субботу. Он заявил, что блогер выдавал себя кандидатом наук, профессионалом в области психотерапии. Также, вероятно, имел связи с запрещенной пророссийской партией ОПЗЖ. Кроме того, Спартака обвинили в интимных отношениях с клиентками.
- Сам Суббота заявил, что предоставлял клиентам подтверждение своего образования при необходимости, а информации о дипломах нет в свободном доступе. Он назвал все клеветой и обещает громкое опровержение.
- Янович отметил, что "Подкаст Терапия" больше выходить не будет.