Псевдопсихолог начал приравнивать себя к Вину Дизелю, Мохаммеду Али и другим знаменитостям, изменившим свое имя. Он добавил, что это их никто не травит и не называет язычниками.

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В извинениях он не нуждается

В своем посте он убеждает, что Спартак – это его имя от рождения. Суббота опубликовал свое свидетельство о рождении, чтобы доказать свою правоту. Как оказалось, он родился в России, а именно – в Хабаровске.

Относительно моих нападающих. Руководствуясь завистью и жаждой хайпа на моем имени, они не проверяли, что им подкладывают, потому что главное – шок контент. Передо мной можете не извиняться, я переживу. А вот люди заслуживают услышать извинения от организации, подписавшейся под вбросом против меня и авторизовавшей дезинформацию о моем имени,

– издал "психолог".

Свидетельство о рождении Субботы / Фото с телеграма Субботы

Суббота анонсировал "следующий ход"

Блогер сказал, что если авторы резонансного расследования не извинятся добровольно, то "сделают это в установленном законом порядке".

Он также пригрозил, что шаг за шагом будет разрушать упреки нападающих.

"Скоро следующий ход. Я никому не позволю украсть мое имя. С самого рождения и до самой смерти мое имя было и будет – Спартак Суббота", – резюмировал блогер.

Что стоит знать о скандале со Спартаком Субботой