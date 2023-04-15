Псевдопсихолог начал приравнивать себя к Вину Дизелю, Мохаммеду Али и другим знаменитостям, изменившим свое имя. Он добавил, что это их никто не травит и не называет язычниками.
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В извинениях он не нуждается
В своем посте он убеждает, что Спартак – это его имя от рождения. Суббота опубликовал свое свидетельство о рождении, чтобы доказать свою правоту. Как оказалось, он родился в России, а именно – в Хабаровске.
Относительно моих нападающих. Руководствуясь завистью и жаждой хайпа на моем имени, они не проверяли, что им подкладывают, потому что главное – шок контент. Передо мной можете не извиняться, я переживу. А вот люди заслуживают услышать извинения от организации, подписавшейся под вбросом против меня и авторизовавшей дезинформацию о моем имени,
– издал "психолог".
Свидетельство о рождении Субботы / Фото с телеграма Субботы
Суббота анонсировал "следующий ход"
Блогер сказал, что если авторы резонансного расследования не извинятся добровольно, то "сделают это в установленном законом порядке".
Он также пригрозил, что шаг за шагом будет разрушать упреки нападающих.
"Скоро следующий ход. Я никому не позволю украсть мое имя. С самого рождения и до самой смерти мое имя было и будет – Спартак Суббота", – резюмировал блогер.
Что стоит знать о скандале со Спартаком Субботой
- Расследование о Спартаке Субботу провел психотерапевт Илья Полуденный. Он убеждает, что Суббота лгал о научной степени и наличии медицинского образования, и якобы имел сексуальные отношения с клиентками.
- Суббота заявил, что предоставлял клиентам подтверждение своего образования при необходимости, а информации о дипломах нет в свободном доступе, потому что оно подпадает под защиту персональных данных. Обвинение в неэтическом поведении назвал клеветой.
- После огласки скандала актер Женя Янович отметил, что "Подкаст-терапия" больше выходить не будет.