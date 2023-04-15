Янович вспомнил, что в середине сентября 2022 года он впервые наткнулся на сообщение психолога Артема Осипяна с критикой Спартака.
Кстати говоря Ждал субботы, чтобы "совершить ход": Спартак Суббота взялся оправдывать свое имя
По словам Жени, это сообщение ему показалось странным. В личных переписках он агрессивно защищал Спартака.
Хотел вступиться публично, но решил посоветоваться с другом, ведь в первую очередь это касается его. Спартак меня заверил, что не стоит,
– рассказал Янович.
Он предложил самому Спартаку прокомментировать это, но получил объяснение, что "автор никто, а комментарий уже известного Спартака лишь привлечет внимание к хейту обиженного бывшего друга". Суббота рассказывал, что они вместе с Артемом учились, и в один момент их пути разошлись. Янович отметил, что такое оправдание ему показалось логичным.
Расследование о Спартаке Субботу: что известно
- Расследование о Спартаке Субботу провел психотерапевт Илья Полуденный. В пятисерийном фильме он убеждает, что Суббота лгал о научной степени и наличии медицинского образования, и якобы имел сексуальные отношения с клиентками.
- Спартак сказал, что якобы предоставлял клиентам подтверждение своего образования, а информации о дипломах нет в свободном доступе. Обвинение в неэтическом поведении назвал клеветой.
- В общем, психотерапевт обещает громкое опровержение. В частности, 15 апреля он опубликовал фото свидетельства о рождении, где отмечено, что его зовут Спартак – Александр.