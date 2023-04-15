Женя Янович записав емоційне відео, у якому розповів про своє знайомство зі Спартаком, їхню дружбу та причини, чому він вирішив зупинити шоу "Подкаст Терапія". Про це пише 24 Канал.

До теми Янович розповів, як познайомився зі Спартаком Субботою і чому вирішив записувати подкаст

Спершу Янович заступився за Спартака, не читаючи розслідування

За словами Жені Яновича, Суббота періодично попереджав його про те, що проти нього "готують вкид", тому він і не сприймав серйозно будь-яку критику, яка була в бік його друга та колеги. Ба більше, він щоразу обурювався, адже це така велика людина, яка нібито була в АТО та в теробороні (таке Яновичу розповідав Спартак).

Тому, коли вийшло розслідування Полудьонного, Янович одразу прийняв її, як вкид. Це була його "перша та свідома реакція", до якої його готував Спартак Суббота.

Після публікації розслідування вони домовились зустрітися о 17:00. Янович зазначив, що ще перед зустріччю Спартак одразу перепросив у нього і сказав, що в цій ситуації йому шкода лише Євгена та свою маму.

Проте час ішов, Євгену Яновичу надходило сотні повідомлень та запитань. Тому статтю довелось читати.

Була впевненість, що там не з'явиться ніяких шокуючих для мене деталей. Виявилось, помилявся. Проте ще в той момент я щиро розумів, що зустріч зі Спартаком розставить все на своє місця. І це ще навіть не була стадія заперечення, це була щира довіра до друга,

– сказав він.

Як минула зустріч зі Спартаком Субботою

Янович та Суббота зустрівся в зазначений час. Останній одразу заявив другу, що буде судитися. Проте Євген хотів почути відповіді на питання, які його турбували, раніше за суд.

Я хотів почути відповіді для себе раніше за суд. Навіть не на якісь глобальні питання про освіту й дипломи, що пахли криміналом. А про роботу в ТОВ "СБУ" – товариство з обмеженою відповідальністю "Спілка безпека України". Відповіді я не отримав, точніше було щось типу "ця інформація таємниця". Чи державна таємниця, чи Спартака особисто, я так і не зрозумів,

– сказав він.

Пояснення. Спартак Суббота говорив, що служив в СБУ, що звучить серйозно. Проте, згідно з розслідуванням, він працював на охоронну фірму ТОВ "Спілка безпеки України", чого ніколи не уточнював.

Також Євген Янович не розуміє, чому Спартак Суббота навіть не постарався нічого пояснити своєму другу, з яким працював над одним проєктом і чому не можна було показати свій диплом.

Додатково Янович злякався того факту, що був переконаний в тому, що бачив свідоцтво про народження Спартака. Проте останній говорить, що всі його документи згоріли в мами в Ірпені. Що вже якось не сходиться.

Чому не можна було банально викласти дані диплома, або хоча б показати мені, другу. Чи фото свідоцтва про народження, що доведе справжність імені Спартак, яке колись він мені показував. Точніше, я був впевнений, що показував. А зараз ні. Бо, за словами Спартака, всі документи згоріли в мами в Ірпені. І от десь тут я посипався,

– сказав він.

За словами актора, його наздогнало дивне відчуття, яке не можна описати. Тоді він почав згадувати купу приватних розмов зі Спартаком і що він про нього знає.

Що я знаю про нього? Та ніби знаю все. Хто мені це все розказав? Спартак. Але я не можу ніяк перевірити правдивість, окрім як отримати підтвердження від самого Спартака, але друг вирішив, що це не моє діло, а суду,

– додав Янович.

До слова, Спартак Суббота таки опублікував своє свідоцтво про народження, стверджуючи, що це його справжнє ім'я. Цікаво, що там вказано, що він народився в 1992 році у Росії, в Хабаровську. Деякі користувачі соцмереж вважають, що документ може бути несправжнім. Вони звертають увагу на нерівність візерунка і перенесені з місця на місце та заблюрені літери.