Женя Янович записал эмоциональное видео, в котором рассказал о своем знакомстве со Спартаком, их дружбе и причинах, почему он решил остановить шоу "Подкаст Терапия". Об этом пишет 24 Канал.

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Сначала Янович вступился за Спартака, не читая расследование

По словам Жени Яновича, Суббота периодически предупреждал его о том, что против него "готовят вброс", поэтому он и не воспринимал всерьез какую-либо критику, которая была в сторону его друга и коллеги. Более того, он каждый раз возмущался, ведь это такой большой человек, который якобы был в АТО и в терробороне (такое Яновичу рассказывал Спартак).

Поэтому, когда вышло расследование Полуденного, Янович сразу принял ее как вброс. Это была его "первая и сознательная реакция", к которой его готовил Спартак Суббота.

После публикации расследования они договорились встретиться в 17.00. Янович отметил, что еще перед встречей Спартак сразу извинился перед ним и сказал, что в этой ситуации ему жаль только Евгения и свою маму.

Однако время шло, Евгению Яновичу поступало сотни сообщений и вопросов. Поэтому статью пришлось читать.

Была уверенность, что там не появится никаких шокирующих для меня деталей. Оказалось, ошибался. Однако еще в тот момент я искренне понимал, что встреча со Спартаком расставит все на свое место. И это еще даже не была стадия отрицания, это было искренное доверие к другу,

– сказал он.

Как прошла встреча со Спартаком Субботой

Янович и Суббота встретились в указанное время. Последний сразу заявил другу, что будет судиться. Однако Евгений хотел услышать ответы на беспокоившие его вопросы раньше суда.

Я хотел услышать ответы для себя раньше суда. Даже не на какие-то глобальные вопросы об образовании и пахнувшие криминалом дипломы. А о работе в ООО "СБУ" – общество с ограниченной ответственностью "Союз безопасности Украины". Ответа я не получил, точнее было что-то типа "эта информация тайна". Или государственная тайна, или Спартака лично, я так и не понял,

– сказал он.

Объяснение. Спартак Суббота говорил, что служил в СБУ, что серьезно звучит. Однако согласно расследованию, он работал на охранную фирму ООО "Союз безопасности Украины", чего никогда не уточнял.

Также Евгений Янович не понимает, почему Спартак Суббота даже не постарался ничего объяснить своему другу, с которым работал над одним проектом и почему нельзя было показать свой диплом.

Дополнительно Янович испугался того факта, что был убежден в том, что видел свидетельство о рождении Спартака. Однако последний говорит, что все его документы сгорели у мамы в Ирпене. Что уже как-то не сходится.

Почему нельзя было банально изложить данные диплома, или хотя бы показать мне другую. Или фото свидетельства о рождении, что докажет подлинность имени Спартак, которое когда-то он мне показывал. Вернее, я был уверен, что показывал. А сейчас нет. Потому что, по словам Спартака, все документы сгорели у мамы в Ирпене. И вот где-то здесь я посыпался,

– сказал он.

По словам актера, его догнало странное чувство, которое нельзя описать. Тогда он начал вспоминать кучу приватных разговоров со Спартаком и что он о нем знает.

Что я знаю о нем? Ну будто знаю все. Кто мне все это рассказал? Спартак. Но я не могу никак проверить правдивость, кроме как получить подтверждение от самого Спартака, но друг решил, что это не мое дело, а суд,

– добавил Янович.

К слову, Спартак Суббота опубликовал свое свидетельство о рождении, утверждая, что это его подлинное имя. Интересно, что там сказано, что он родился в 1992 году в России, в Хабаровске. Некоторые пользователи соцсетей считают, что документ может быть ложным. Они обращают внимание на неровность узора и перенесенные с места на место и заполненные буквы.