Янович рассказал, что в 2021 году приехал во Львовскую область для участия в семинаре "Ценности и общество". Там он познакомился со Спартаком Субботой.

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Как Женя начал общаться со Спартаком

Янович напомнил, что в анкете для ознакомления о Спартаке было указано, что он "психиатр, психотерапевт, кандидат психологических наук, научный руководитель института когнитивного моделирования, советник министра здравоохранения, ведущий на телеканале "Лайф", куратор и специалист бесплатной психологической платформы "Расскажи мне". Окончил университет Богомольца по специальности "лечебное дело" и интернатуру по психиатрии и тому подобное".

Однако Янович заметил, что эту анкету каждый о себе писал сам. Через неделю обучения у ребят завязалось общение, которое продолжилось и после.

Как отмечает Янович, во время полномасштабного вторжения они регулярно поддерживали связь. Спартак рассказал, что он присоединился к теробороне, а также говорил, что раньше находился в АТО. Это момент тоже приятно поразил Яновича.

Как начали записывать подкаст

Впоследствии Спартак сказал Жене, что остановился на Западе Украины. Тогда ребята записали первые эфиры.

Мы записали несколько, как мне казалось, полезных эфиров, где обсудили психологические аспекты войны,

– вспомнил Янович.

Публика положительно отреагировала на эти эфиры. Поэтому после возвращения Спартака в Киев они решили записывать подкаст. Во время этого они сблизились, а подкаст начал набирать обороты.

Женя признался, что чувствовал себя счастливым от того, что делал не только развлекательный контент, но и полезный.

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