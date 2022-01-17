Такі повноваження тільки в нього, – Цимбалюк про другу людину після Путіна

17 січня 2022 , 14:20
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Джерело:

24 канал

У Росії є лише умовні союзники – держави, які через геополітичні обставини й диктаторів не можуть йти іншим шляхом. Вони змушені притискатися до Кремля й слухати Володимира Путіна.

Про це в ефірі 24 каналу заявив журналіст Роман Цимбалюк. Зокрема це стосується очільника Чечні Рамзана Кадирова.

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Повноваження Кадирова

Як зазначив Цимбалюк, зараз Кадиров залякує Інгушетію приєднанням їхніх земель. Такі повноваження є тільки у нього.

Наскільки я розумію, він може бути другою людиною у державі після Володимира Путіна. Усіх інших тиснуть, усі мають мовчати й слухати Олю (Скабєєву – 24 канал),
– розповів Цимбалюк.

Зверніть увагу! Кадиров пригрозив знову приєднати до Чечні частину земель Інгушетії. За його словами, це станеться, якщо інгушські активісти не припинять заявляти про незаконність затвердження адміністративного кордону між республіками, за яким значна частина Інгушетії перейшла Чечні.

Чому Росія так чинить

Як зазначив Цимбалюк, Росія обрала таку тактику, оскільки вона – багатонаціональна країна. Тому, щоб тримати усіх під контролем всередині, поводиться як експансивна імперія.

Коли Росія напала на Україну – запровадили стільки нового у законодавстві, що за будь-яке публічне слово можна карати. Зараз вони це направляють всередину держави. Саме тому мовиться про "вєлічіє" й встановлення диктатура – аби ніхто й подумати не міг, що може бути по-іншому.

Роман Цимбалюк

Російський журналіст

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Кадиров та конфлікт з Інгушетією

  • У 2018 році Рамзан Кадиров та Юнус-Бек Євкуров (тоді голова Інгушетії) – підписали договір про перехід частини інгушських земель до Чечні.
  • Подія викликала найбільші акції протестів в історії Інгушетії. Жителі регіону виступали проти переділу кордону. Протестувальників було більше, аніж населення тринадцятитисячного Магаса, де й проходили мітинги.
  • Влада почала розганяти мирні демонстрації вже в березні 2019 року. Для цього до Інгушетії навіть привезли росгвардійців. Після зіткнень протестувальників із поліцією, місцеві слідчі органи завели кримінальну справу про масові заворушення та створення екстремістської організації.
  • Лідерам протестів присудили від 7 до 9 років в'язниці. Юнус-Бек Євкуров та Рамзан Кадиров говорили, що територіальна суперечка закінчилась. Однак в Інгушетії далеко не всі так вважають.
Автор: Олена Данилів