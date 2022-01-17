Такі повноваження тільки в нього, – Цимбалюк про другу людину після Путіна

У Росії є лише умовні союзники – держави, які через геополітичні обставини й диктаторів не можуть йти іншим шляхом. Вони змушені притискатися до Кремля й слухати Володимира Путіна.

Про це в ефірі 24 каналу заявив журналіст Роман Цимбалюк. Зокрема це стосується очільника Чечні Рамзана Кадирова.

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Повноваження Кадирова

Як зазначив Цимбалюк, зараз Кадиров залякує Інгушетію приєднанням їхніх земель. Такі повноваження є тільки у нього.

Наскільки я розумію, він може бути другою людиною у державі після Володимира Путіна. Усіх інших тиснуть, усі мають мовчати й слухати Олю (Скабєєву – 24 канал),

– розповів Цимбалюк.

Чому Росія так чинить

Кадиров пригрозив знову приєднати до Чечні частину земель Інгушетії. За його словами, це станеться, якщо інгушські активісти не припинять заявляти про незаконність затвердження адміністративного кордону між республіками, за яким значна частина Інгушетії перейшла Чечні.

Як зазначив Цимбалюк, Росія обрала таку тактику, оскільки вона – багатонаціональна країна. Тому, щоб тримати усіх під контролем всередині, поводиться як експансивна імперія.

Коли Росія напала на Україну – запровадили стільки нового у законодавстві, що за будь-яке публічне слово можна карати. Зараз вони це направляють всередину держави. Саме тому мовиться про "вєлічіє" й встановлення диктатура – аби ніхто й подумати не міг, що може бути по-іншому. Роман Цимбалюк Російський журналіст

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