Такие полномочия только у него, – Цимбалюк о втором человеке после Путина

17 января 2022 , 14:20
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Источник:

24 канал

В России нет союзников, а условные – это те государства, которые в силу геополитических обстоятельств и диктаторов не могут идти другим путем. Они вынуждены прижиматься к Кремлю и смотреть на Путина.

Об этом в эфире 24 каналу заявил журналист Роман Цымбалюк. В частности, это касается главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Полномочия Кадырова

Как отметил Цымбалюк, сейчас Кадыров запугивает Ингушетию присоединением их земель. Он также добавил, что такие полномочия есть только у него.

Как я понимаю, он может быть вторым человеком в государстве после Владимира Путина. Всех остальных давят, все должны молчать и слушать Олю (Скабееву – 24 канал),
– рассказал Цымбалюк.

Обратите внимание! Кадыров пригрозил вновь присоединить к Чечне часть земель Ингушетии. По его словам, это произойдет, если ингушские активисты не прекратят заявлять о незаконности утверждения административной границы между республиками, по которым значительная часть Ингушетии перешла в Чечню.

Почему Россия так поступает

Как отметил Цымбалюк, Россия избрала такую ​​тактику, поскольку она многонациональная страна. Поэтому, чтобы держать всех под контролем внутри, ведет себя как экспансивная империя.

Когда Россия напала на Украину – ввели столько нового в законодательстве, что за любое публичное слово можно наказывать. Сейчас они направляют это внутрь государства. Именно поэтому говорится о "величии" и установлении диктатуры – чтобы никто и подумать не мог, что может быть по-другому.

Роман Цымбалюк

Российский журналист

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Кадыров и конфликт с Ингушетией

  • В 2018 году Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров (тогда глава Ингушетии) – подписали договор о переходе части ингушских земель в Чечню.
  • Событие вызвало самые большие акции протестов в истории Ингушетии. Жители региона выступали против передела границы. Протестующих было больше, чем население тринадцатитысячного Магаса, где и проходили митинги.
  • Власти начали разгонять мирные демонстрации уже в марте 2019 года. Для этого в Ингушетию даже привезли росгвардейцев. После столкновений протестующих с полицией местные следственные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках и создании экстремистской организации.
  • Лидерам протестов присудили от 7 до 9 лет тюрьмы. Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров говорили, что территориальный спор закончился. Однако в Ингушетии далеко не все так полагают.
Автор: Олена Данилів