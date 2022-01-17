Такие полномочия только у него, – Цимбалюк о втором человеке после Путина

В России нет союзников, а условные – это те государства, которые в силу геополитических обстоятельств и диктаторов не могут идти другим путем. Они вынуждены прижиматься к Кремлю и смотреть на Путина.

Об этом в эфире 24 каналу заявил журналист Роман Цымбалюк. В частности, это касается главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Полномочия Кадырова

Как отметил Цымбалюк, сейчас Кадыров запугивает Ингушетию присоединением их земель. Он также добавил, что такие полномочия есть только у него.

Как я понимаю, он может быть вторым человеком в государстве после Владимира Путина. Всех остальных давят, все должны молчать и слушать Олю (Скабееву – 24 канал),

– рассказал Цымбалюк.

Почему Россия так поступает

Кадыров пригрозил вновь присоединить к Чечне часть земель Ингушетии. По его словам, это произойдет, если ингушские активисты не прекратят заявлять о незаконности утверждения административной границы между республиками, по которым значительная часть Ингушетии перешла в Чечню.

Как отметил Цымбалюк, Россия избрала такую ​​тактику, поскольку она многонациональная страна. Поэтому, чтобы держать всех под контролем внутри, ведет себя как экспансивная империя.

Когда Россия напала на Украину – ввели столько нового в законодательстве, что за любое публичное слово можно наказывать. Сейчас они направляют это внутрь государства. Именно поэтому говорится о "величии" и установлении диктатуры – чтобы никто и подумать не мог, что может быть по-другому. Роман Цымбалюк Российский журналист

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