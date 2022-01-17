Про це в ефірі 24 каналу заявив журналіст Роман Цимбалюк. Зокрема це стосується очільника Чечні Рамзана Кадирова.

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Повноваження Кадирова

Як зазначив Цимбалюк, зараз Кадиров залякує Інгушетію приєднанням їхніх земель. Такі повноваження є тільки у нього.

Наскільки я розумію, він може бути другою людиною у державі після Володимира Путіна. Усіх інших тиснуть, усі мають мовчати й слухати Олю (Скабєєву – 24 канал),
– розповів Цимбалюк.

Чому Росія так чинить

Як зазначив Цимбалюк, Росія обрала таку тактику, оскільки вона – багатонаціональна країна. Тому, щоб тримати усіх під контролем всередині, поводиться як експансивна імперія.

Коли Росія напала на Україну – запровадили стільки нового у законодавстві, що за будь-яке публічне слово можна карати. Зараз вони це направляють всередину держави. Саме тому мовиться про "вєлічіє" й встановлення диктатура – аби ніхто й подумати не міг, що може бути по-іншому.

Роман Цимбалюк

Російський журналіст

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Кадиров та конфлікт з Інгушетією

  • У 2018 році Рамзан Кадиров та Юнус-Бек Євкуров (тоді голова Інгушетії) – підписали договір про перехід частини інгушських земель до Чечні.
  • Подія викликала найбільші акції протестів в історії Інгушетії. Жителі регіону виступали проти переділу кордону. Протестувальників було більше, аніж населення тринадцятитисячного Магаса, де й проходили мітинги.
  • Влада почала розганяти мирні демонстрації вже в березні 2019 року. Для цього до Інгушетії навіть привезли росгвардійців. Після зіткнень протестувальників із поліцією, місцеві слідчі органи завели кримінальну справу про масові заворушення та створення екстремістської організації.
  • Лідерам протестів присудили від 7 до 9 років в'язниці. Юнус-Бек Євкуров та Рамзан Кадиров говорили, що територіальна суперечка закінчилась. Однак в Інгушетії далеко не всі так вважають.