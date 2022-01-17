Об этом в эфире 24 каналу заявил журналист Роман Цымбалюк. В частности, это касается главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Полномочия Кадырова
Как отметил Цымбалюк, сейчас Кадыров запугивает Ингушетию присоединением их земель. Он также добавил, что такие полномочия есть только у него.
Как я понимаю, он может быть вторым человеком в государстве после Владимира Путина. Всех остальных давят, все должны молчать и слушать Олю (Скабееву – 24 канал),
– рассказал Цымбалюк.
Почему Россия так поступает
Как отметил Цымбалюк, Россия избрала такую тактику, поскольку она многонациональная страна. Поэтому, чтобы держать всех под контролем внутри, ведет себя как экспансивная империя.
Когда Россия напала на Украину – ввели столько нового в законодательстве, что за любое публичное слово можно наказывать. Сейчас они направляют это внутрь государства. Именно поэтому говорится о "величии" и установлении диктатуры – чтобы никто и подумать не мог, что может быть по-другому.
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Кадыров и конфликт с Ингушетией
- В 2018 году Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров (тогда глава Ингушетии) – подписали договор о переходе части ингушских земель в Чечню.
- Событие вызвало самые большие акции протестов в истории Ингушетии. Жители региона выступали против передела границы. Протестующих было больше, чем население тринадцатитысячного Магаса, где и проходили митинги.
- Власти начали разгонять мирные демонстрации уже в марте 2019 года. Для этого в Ингушетию даже привезли росгвардейцев. После столкновений протестующих с полицией местные следственные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках и создании экстремистской организации.
- Лидерам протестов присудили от 7 до 9 лет тюрьмы. Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров говорили, что территориальный спор закончился. Однако в Ингушетии далеко не все так полагают.