Об этом он заявил в эфире местного телеканала. Кадыров сказал, что готов забрать "оставшиеся деревни".

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По его словам, это произойдет, если ингушские активисты не прекратят заявлять о незаконности утверждения административной границы между республиками, по которому значительная часть Ингушетии перешла Чечне.

Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин (речь идет об ингушских активистах – 24 канал). И остальные оставшиеся деревни заберу,

– подчеркнул Кадыров.

Заметим, что в Грозном уже не впервые говорят о нескольких селах соседней республики, на которые Чечня якобы имеет исторические права. В ноябре 2021 года на реке Фортанге, через которую проходит граница двух республик, были проведены земельные работы, что вызвало недовольство ингушской общественности.

Тогда Кадыров назвал недовольных "кучкой провокаторов, пытающихся разыграть националистическую карту" и провел на границе учения чеченских силовиков.

Что этому предшествовало

В 2018 году Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров – на тот момент глава Ингушетии – подписали соглашение о передаче части ингушских земель Чечне.

Это вызвало крупнейшие в истории Ингушетии протесты . Жители региона были против передела границы. Акции протеста собирали больше людей, чем население тринадцатитысячного Магаса, где они проходили.

. Жители региона были против передела границы. Акции протеста собирали больше людей, чем население тринадцатитысячного Магаса, где они проходили. В марте 2019 года власти начали разгонять мирные митинги . Для этого в Ингушетию даже привезли росгвардейцев из других регионов. После столкновений протестующих с полицией, местные следственные органы завели уголовное дело о массовых беспорядках и создание экстремистской организации.

. Для этого в Ингушетию даже привезли росгвардейцев из других регионов. После столкновений протестующих с полицией, местные следственные органы завели уголовное дело о массовых беспорядках и создание экстремистской организации. Лидерам протестов месяц назад постановили приговоры – от 7 до 9 лет колонии. И Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров говорили, что в территориальном споре поставлена точка, однако далеко не все в Ингушетии так считают.

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