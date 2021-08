Таліби вбили відомого в Афганістані співака через "нові закони"

Бойовики "Талібану" розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі. Чоловіка вбили через виконання пісень всупереч "новим законам" талібів, які забороняють музику в країні.

Про загибель повідомив колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андарабі. Він наголосив, що жорстокість "Талібану" продовжується.

"Сьогодні (28 серпня – 24 канал) вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам", – написав Андарабі.

Водночас син вбитого повідомив, що музиканта силою вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан. Після цього афганського співака розстріляли.

Музикант був відомий через виконання народних пісень: відео з твітера Масуда Андарабі

У представництві "Талібану" заявили, що в Афганістані не допускатимуть прослуховування музики. Причина – в "ісламі вона заборонена".

Текст публікації колишнього міністра внутрішніх справ Афганістану Масуда Андарабі:

Taliban's brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here "our beautiful valley….land of our forefathers…" will not submit to Taliban's brutality.

