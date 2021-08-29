Інформацію про загрозу дипломати назвали "такою, що заслуговує довіри".

Раніше США евакуювали з Афганістану 34 дітей, які залишились без батьків

Дипломати закликали не їздити на летовище

Найбільша небезпека чатує біля південних воріт аеропорту, воріт біля нового міністерства внутрішніх справ та поблизу станції заправки Панджшер. На летовище наразі краще не їздити.

Байден попередив про загрозу нападу найближчим часом

Зазначимо, що раніше президент Джо Байден уже повідомив, що, можливо, теракт у Кабулі повториться протягом наступних 24 – 36 годин. Таку інформацію главі Білого дому передали військові командири в Афганістані. Попри це, США продовжують евакуацію мирних жителів.

Головне про теракт у Кабулі

26 серпня у столиці Афганістану пролунали 2 потужні вибухи.

Перший – поблизу аеропорту в натовпі підірвався терорист-смертник.

Другий пролунав неподалік готелю.

Теракт забрав життя понад 170 людей, з них 13 – військові США.

Відповідальність за вибухи взяла на себе "Ісламська держава".

Дивіться відео вибухів у Кабулі: