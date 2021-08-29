Информацию об угрозе дипломаты назвали "заслуживающей доверия".

Ранее США эвакуировали из Афганистана 34 детей, оставшихся без родителей

Дипломаты призвали не ездить в аэропорт

Наибольшая опасность подстерегает возле южных ворот аэропорта, ворот возле нового министерства внутренних дел и вблизи станции заправки Панджшер. В аэропорт пока лучше не ездить.

Байден предупредил об угрозе нападения в ближайшее время

Отметим, что ранее президент Джо Байден уже сообщил, что, возможно, теракт в Кабуле повторится в течение 24 – 36 часов. Такую информацию главе Белого дома передали военные командиры в Афганистане. Несмотря на это, США продолжают эвакуацию мирных жителей.

Главное о теракте в Кабуле

26 августа в столице Афганистана прогремели 2 мощных взрыва.

Первый – вблизи аэропорта в толпе подорвался террорист-смертник.

Второй раздался недалеко от отеля.

Теракт унес жизни более 170 человек, из них 13 – военные США.

Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство".

Смотрите видео взрывов в Кабуле: