Информацию об угрозе дипломаты назвали "заслуживающей доверия".
Ранее США эвакуировали из Афганистана 34 детей, оставшихся без родителей
Дипломаты призвали не ездить в аэропорт
Наибольшая опасность подстерегает возле южных ворот аэропорта, ворот возле нового министерства внутренних дел и вблизи станции заправки Панджшер. В аэропорт пока лучше не ездить.
Байден предупредил об угрозе нападения в ближайшее время
Отметим, что ранее президент Джо Байден уже сообщил, что, возможно, теракт в Кабуле повторится в течение 24 – 36 часов. Такую информацию главе Белого дома передали военные командиры в Афганистане. Несмотря на это, США продолжают эвакуацию мирных жителей.
Главное о теракте в Кабуле
- 26 августа в столице Афганистана прогремели 2 мощных взрыва.
- Первый – вблизи аэропорта в толпе подорвался террорист-смертник.
- Второй раздался недалеко от отеля.
- Теракт унес жизни более 170 человек, из них 13 – военные США.
- Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство".
Смотрите видео взрывов в Кабуле: