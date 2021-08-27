Таку заяву зробив представник "Талібану" Забіхула Муджахід. Ймовірно, саме він стане міністром інформації та культури в уряді бойовиків.

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Муджахід наголосив, що музика – заборонена в ісламі. Водночас запевнив, що таліби нібито не хочуть тиснути на людей у цьому питанні. Натомість бойовики сподіваються, що зможуть переконати людей добровільно дотримуватися правил.

Крім цього, він сподівається, що режиму вдасться встановити хороші відносини з іншими країнами світу й співпрацювати у боротьбі з тероризмом та скорочення кількості біженців на Захід.

Що відомо про жорстокі правила талібів