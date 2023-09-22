Уже приборкали: танкісти показали Leopard 1A5, які прибули в Україну

Німецькі "Леопарди" прибули до наших танкістів і вже готові ліквідувати окупантів на Донеччині. Українські захисники показали отриману техніку.

Танковий екіпаж розповів про те, як військові навчалися працювати на Leopard 1A5. Окрім того, які переваги цих танків над радянськими зразками техніки.

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"Леопарди" добре проявили себе під час бойових дій

Головний командир танкового взводу Віталій зазначив, головне, що варто знати про Leopard 1 A5, — це машина, яка поєднує у собі німецьку педантичність та англійську якість.

Ця техніка побувала у багатьох гарячих точках і добре проявила себе під час ведення бойових дій. Машина оснащена нарізною гарматою, що дозволяє влучно потрапляти в ціль навіть на відстані п'яти – шести кілометрів. Крім цього, система управління вогнем, дальність польоту та кучність стрільби просто вражають,

– підкреслив захисник.

Додав, що завдяки оснащенню гумовими подушками на гусеницях, можна спокійно "бігати" на "Леопарді" навіть по асфальтованій дорозі й розвивати швидкість до 75 кілометрів на годину. Танкісти жартують, що ніби на новій іномарці їдуть.

До речі, військові можуть застосовувати усі сучасні види боєприпасів: осколково-фугасні, підкаліберні, кумулятивні та картечні.

Найбільш бажані для нас снаряди — бронебійно-фугасні, вони влучають по принципу ударного ядра. Заряд у них складається з пластичної рідини, яка після влучання у ціль розплескується і детонує завдяки спеціальним підривникам. Тобто, якщо у нас будуть і такі снаряди, то ми зможемо дуже швидко і влучно відпрацьовувати по ворожих цілях так, що противник навіть не встигне схаменутися, як ми вже будемо повертатися у зону очікування,

– наголосив десантник.

Навчання на "Леопардах" і відмінність від радянських танків

Військові зазначають, що однією з відмінностей є сам склад танкового екіпажу. На радянських зразках техніки до нього входить три людини, а на "Леопарді" – вже чотири.

Коли ми тільки прибули на навчання, нам було доволі дивно і не звично, що, крім командира танка, навідника та механіка-водія, є ще заряджаючий. Пізніше ми зрозуміли, що це доволі крута ініціатива, адже навіть у критичний момент четвертий член екіпажу завжди на зв'язку і зможе допомогти, а в реаліях сучасної війни це дуже важливо,

— зазначив Віталій.

Військовий Сергій, який заряджає танк, зауважив, не дарма Leopard отримав свою назву в честь одного з найшвидших звірів на планеті.

Ми, як ті, хто "приборкали" цю техніку, повинні теж бути вправними та швидкими,

– підкреслив захисник.

Поділився, що його робота полягає в тому, аби швидко зарядити снаряд, обрати тип боєприпасу, перед запуском системи увімкнути гідравліку, розчепірити башту та дати дозвіл на вогонь. Крім цього, необхідно слідкувати за стволами, змащувати їх та періодично змінювати після певної кількості пострілів. Також Сергій обслуговує кулемет М73, який може кріпитися біля місця командира танка.

Навідник танка Олексій каже, що для нього навчання на "Леопардах" не було важким, адже кожен з його побратимів вмотивований та постійно читає багато літератури за своїм напрямом діяльності, щоб покращувати знання, які надалі зможуть використовувати на полі бою.

Захисник зазначив, що перед своєю роботою повинен переглянути рівень масла та перевірити усю систему, чи вона у справному стані. За словами військового, це все займає не більше аніж три хвилини і танк фактично готовий до бою.

До речі, є основний приціл та додатковий. Останній працює як аварійний, тобто коли немає живлення і тоді можна механічно стріляти. Основним прицілом вимірюють дальність та обирають тип снаряда.

Перевага "Леопарда" над, наприклад, Т-64 у точності, дальності та швидкості,

— підкреслив танкіст.

Танкісти показали Leopard 1A5, які прибули в Україну / Фото АрміяInform

Командир танкового взводу Віталій наголосив, що будь-яка машина буде гарно працювати у руках вмотивованих людей. Адже більшість танкістів, які працюють на німецьких танках — добровольці, які готові докласти усіх зусиль для найшвидшої перемоги.

Десять вмотивованих людей, які бачать свою мету, можуть перемогти сотню невмотивованих,

– підкреслив воїн.

Додав, що коли виникали незначні поломки під час навчань, наші військові просили іноземних інструкторів дати їм приладдя та необхідні механізми. Ті дивувалися, адже звикли очікувати ремонтні батальйони, які будуть лагодити техніку.

"Ми ж з побратимами одразу навчалися, як обслуговувати машину, як усувати незначні поламки і самостійно ремонтувати машину. Кожен з нас, крім своєї роботи за спеціальністю, може замінити один одного і допомогти", – зауважив Віталій.

Додав, що їм дійсно подобається бути танкістами. Рівень знань воїнів постійно зростає, тому що це треба буде застосовувати на практиці.

Я впевнений, що така злагодженість колективу, чудова техніка та вмотивованість звільняти рідну землю однозначно здійснять мрію усіх українців і подарують нам таку жадану перемогу,

— наголосив командир танкового взводу.

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Зауважимо, що на початку лютого 2023 року Рада безпеки Німеччини схвалила надання Україні 178 танків Leopard 1.

Аналітики з Defence Express переконані, що ці танки точно не варто порівнювати з Leopard 2, адже Leopard 1 мають чимало недоліків. Найкритичніший – слабка броня.