Уже укротили: танкисты показали Leopard 1A5, прибывшие в Украину

Немецкие "Леопарды" прибыли к нашим танкистам и уже готовы ликвидировать оккупантов в Донецкой области. Украинские защитники показали полученную технику.

Танковый экипаж рассказал о том, как военные учились работать на Leopard 1A5. Кроме того, каковы преимущества этих танков советским образцам техники.

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"Леопарды" хорошо проявили себя во время боевых действий

Главный командир танкового взвода Виталий отметил, что главное, что стоит знать о Leopard 1 A5, — это машина, сочетающая в себе немецкую щепетильность и английское качество.

Эта техника побывала во многих горячих точках и хорошо проявила себя во время боевых действий. Машина оснащена нарезной пушкой, позволяющей метко попадать в цель даже на расстоянии пяти – шести километров. Кроме этого, система управления огнем, дальность полета и кучность стрельбы просто поражают,

– подчеркнул защитник.

Добавил, что благодаря оснащению резиновыми подушками на гусеницах можно спокойно "бегать" на "Леопарде" даже по асфальтированной дороге и развивать скорость до 75 километров в час. Танкисты шутят, будто на новой иномарке едут.

Кстати, военные могут использовать все современные виды боеприпасов: осколочно-фугасные, подкалиберные, кумулятивные и картечные.

Наиболее желанные для нас снаряды – бронебойно-фугасные, они попадают по принципу ударного ядра. Заряд в них состоит из пластической жидкости, которая после попадания в цель расплескивается и детонируется благодаря специальным взрывателям. То есть, если у нас будут и такие снаряды, то мы сможем очень быстро и точно отрабатывать по вражеским целям так, что противник даже не успеет опомниться, как мы уже будем возвращаться в зону ожидания,

– подчеркнул десантник.

Обучение на "Леопардах" и отличие от советских танков

Военные отмечают, что одним из отличий является сам состав танкового экипажа. На советских образцах техники в него входят три человека, а на "Леопарде" – уже четыре.

Когда мы только прибыли на учебу, нам было довольно странно и непривычно, что, кроме командира танка, наводчика и механика-водителя, еще есть заряжающий. Позже мы поняли, что это довольно крутая инициатива, ведь даже в критический момент четвертый член экипажа всегда на связи и сможет помочь, а в реалиях современной войны это очень важно,

– отметил Виталий.

Заряжающий танка военный Сергей заметил, что не зря Leopard получил свое название в честь одного из самых быстрых зверей на планете.

Мы, как те, кто "укротили" эту технику, должны тоже быть искусными и быстрыми,

– подчеркнул защитник.

Поделился, что его работа заключается в том, чтобы быстро зарядить снаряд, выбрать тип боеприпаса, перед запуском системы включить гидравлику, расцепить башню и разрешить огонь. Кроме этого необходимо следить за стволами, смазывать их и периодически менять после определенного количества выстрелов. Также Сергей обслуживает пулемет М73, который может крепиться у места командира танка.

Наводчик танка Алексей говорит, что для него учеба на "Леопардах" не была тяжелой, ведь каждый из его собратьев мотивирован и постоянно читает многие литературы по своему направлению деятельности, чтобы улучшать знания, которые в дальнейшем смогут использовать на поле боя.

Защитник отметил, что перед своей работой должен пересмотреть уровень масла и проверить всю систему в исправном ли состоянии. По словам военного, это все занимает не более трех минут и танк фактически готов к бою.

Кстати, есть основной и дополнительный прицел. Последний работает как аварийный, то есть, когда нет питания и тогда можно механически стрелять. Основным прицелом измеряют дальность и выбирают тип снаряда.

Преимущество "Леопарда" над, например, Т-64 в точности, дальности и скорости,

– подчеркнул танкист.

Танкисты показали прибывшие в Украину Leopard 1A5 / Фото АрмияInform

Командир танкового взвода Виталий подчеркнул, что любая машина будет хорошо работать в руках мотивированных людей. Ведь большинство танкистов, работающих на немецких танках, — добровольцы, которые готовы приложить все усилия для скорейшей победы.

Десять мотивированных людей, которые видят свою цель, могут победить сотню немотивированных,

– подчеркнул воин.

Добавил, что, когда возникали незначительные поломки во время учений, наши военные просили иностранных инструкторов дать им принадлежности и необходимые механизмы. Те удивлялись, ведь привыкли ожидать ремонтные батальоны, которые будут чинить технику.

"Мы же с собратьями сразу учились, как обслуживать машину, как устранять незначительные поломки и самостоятельно ремонтировать машину. Каждый из нас, кроме своей работы по специальности, может заменить друг друга и помочь", – заметил Виталий.

Добавил, что им действительно нравится быть танкистами. Уровень знаний воинов постоянно растет, потому что это нужно будет применять на практике.

Я уверен, что такая слаженность коллектива, отличная техника и мотивированность освобождать родную землю однозначно осуществят мечту всех украинцев и подарят нам такую желанную победу,

– подчеркнул командир танкового взвода.

Кстати говоря Будет так же, как с F-16, – Зеленский о передаче Украине ATACMS

Заметим, что в начале февраля 2023 года Совбез Германии одобрил предоставление Украине 178 танков Leopard 1.

Аналитики Defence Express убеждены, что эти танки точно не стоит сравнивать с Leopard 2, ведь Leopard 1 имеют немало недостатков. Самый критичный – слабая броня.