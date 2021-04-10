Пропагандисти розганяють страшилки, – Таран каже, що Україна повертатиме території мирно

Андрій Таран заявив, що російські пропагандисти поширюють "страшилки" серед мешканців окупованих територій. Вони просувають інформацію про нібито агресивні наміри України та "підготовку до наступу".
Джерело:Міноборони
Росія "мілітаризує" інформаційний простір
Міністр оборони наголосив, що Росія намагається посіяти паніку серед українців та світової спільноти. Для цього і поширюють відео з колонами військової техніки.
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Справжніми цілями нарощування російської військової присутності поблизу кордону України у Криму можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі,
– сказав Таран.
Крім того, Росія, за словами міністра, хоче продемонструвати Заходу свою готовність до застосування збройної сили щодо України.
"Стратегічною ж ціллю Росії щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку", – підкреслив чиновник.
Що стане приводом для загострення
- Спровоковане загострення ситуації у районі конфлікту.
- Звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи так званих "громадян Росії", яким масово роздавали російські паспорти.
Україна – мирна держава
Таран наголосив, що Україна – миролюбна держава, яка захищається від агресії Росії.
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"Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь "братньої любові" Росії не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України", – сказав очільник Міноборони.
Він зауважив, що Київ налаштований на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України.
Як потрібно збільшувати зусилля проти Росії
- Посилювати санкційний режим проти Росії;
- тісніше співпрацювати у питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря;
- узгодити дії наших дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки для європейської системи безпеки.
Російська армія біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу