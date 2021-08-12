Українці стануть біднішими, – економіст пояснив парадокс зниження тарифів на газ і світло

Український уряд раптом вирішив знижувати ціну на електрику і газ для населення. Це означатиме, що хтось сплачуватиме різницю.

Залишається питання, хто стане тим компенсатором. Про це в ефірі 24 каналу повідомив економіст Тарас Козак.

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Які наслідки зниження тарифів

Аналогічна ситуація і з електроенергією. Зрозуміло, що з підвищенням ціни на електроносії, збільшується і ціна на енергію. Держава, за словами Козака, не має грошей, отримує їх тільки від платників податків.

Хтось сплачуватиме більше податків для того, щоб всіх в Україні забезпечити дешевою електроенергією,

– відзначив експерт.

Він зауважив, що раніше це можна було реалізувати через механізм субсидій. Тобто домогосподарство чи людина, яка витрачала на комунальні послуги більше, ніж 15% своїх доходів, мала право на субсидію і отримувала компенсацію.

"Багаті люди не мають право на цю субсидію, бо мають гроші. А бідні люди, яким не вистачає грошей, отримають від держави допомогу. Це загальнозрозумілий, прийнятний механізм", – відзначив економіст.

Козак: Не треба очікувати кредиту МВФ

З січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф на перші 100 кіловатів на годину на рівні 90 копійок і встановив ціну 1 гривня 68 копійок.

В угоді Міжнародного валютного фонду з Україною мовиться, що ціна на комунальні послуги повинна бути ринковою, з правом субсидій. "Якщо ми відмовляємось від цього нашого зобов'язання, то не варто очікувати, що кредит МВФ до нас надійде", – сказав Козак.

Цей шлях нібито зробити добре для всіх українців, зрештою призведе до того, що українці стануть біднішими. Такий парадокс,

– наголосив експерт.

Він пояснив, що якщо українська економіка повинна платити більше податків, то вона або повільніше розвиватиметься, або українці виплачуватимуть менші зарплати бюджетникам та менші пенсії.

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