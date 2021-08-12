Украинцы станут беднее, – экономист объяснил парадокс снижения тарифов на газ и свет

Украинское правительство вдруг решило снижать цену на электричество и газ для населения. Это будет означать, что кто-то заплатит разницу.

Остается вопрос, кто станет тем компенсатором. Об этом в эфире 24 канала сообщил экономист Тарас Козак.

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Каковы последствия снижения тарифов

Аналогичная ситуация и с электроэнергией. Понятно, что с повышением цены на электроносители, увеличивается и цена на энергию. Государство, по словам Козака, не имеет денег, получает их только от налогоплательщиков.

Кто-то будет платить больше налогов для того, чтобы всех в Украине обеспечить дешевой электроэнергией,

– отметил эксперт.

Он отметил, что раньше это можно было реализовать через механизм субсидий. То есть домохозяйство или человек, который тратил на коммунальные услуги больше, чем 15% своих доходов, имел право на субсидию и получал компенсацию.

"У богатых людей нет права на эту субсидию, потому что у них есть деньги. А бедные люди, которым не хватает денег, получат от государства помощь. Это общепонятный, приемлемый механизм", – отметил экономист.

Козак: Не надо ожидать кредита МВФ

С января 2021 года правительство отменило льготный тариф на первые 100 киловатт в час на уровне 90 копеек и установило цену 1 гривна 68 копеек.

В сделке Международного валютного фонда с Украиной говорится, что цена на коммунальные услуги должна быть рыночной, с правом субсидий. "Если мы отказываемся от этого нашего обязательства, то не стоит ожидать, что кредит МВФ к нам поступит", – сказал Козак.

Этот путь якобы сделать хорошо для всех украинцев, в конце концов приведет к тому, что украинцы станут беднее. Такой парадокс,

– подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что если украинская экономика должна платить больше налогов, то она или медленнее будет развиваться, или украинцы будут выплачивать меньшие зарплаты бюджетникам и меньшие пенсии.

Эксперт объяснил снижение тарифов на газ и свет: смотрите видео

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