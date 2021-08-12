Залишається питання, хто стане тим компенсатором. Про це в ефірі 24 каналу повідомив економіст Тарас Козак.
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Які наслідки зниження тарифів
Аналогічна ситуація і з електроенергією. Зрозуміло, що з підвищенням ціни на електроносії, збільшується і ціна на енергію. Держава, за словами Козака, не має грошей, отримує їх тільки від платників податків.
Хтось сплачуватиме більше податків для того, щоб всіх в Україні забезпечити дешевою електроенергією,
– відзначив експерт.
Він зауважив, що раніше це можна було реалізувати через механізм субсидій. Тобто домогосподарство чи людина, яка витрачала на комунальні послуги більше, ніж 15% своїх доходів, мала право на субсидію і отримувала компенсацію.
"Багаті люди не мають право на цю субсидію, бо мають гроші. А бідні люди, яким не вистачає грошей, отримають від держави допомогу. Це загальнозрозумілий, прийнятний механізм", – відзначив економіст.
Козак: Не треба очікувати кредиту МВФ
В угоді Міжнародного валютного фонду з Україною мовиться, що ціна на комунальні послуги повинна бути ринковою, з правом субсидій. "Якщо ми відмовляємось від цього нашого зобов'язання, то не варто очікувати, що кредит МВФ до нас надійде", – сказав Козак.
Цей шлях нібито зробити добре для всіх українців, зрештою призведе до того, що українці стануть біднішими. Такий парадокс,
– наголосив експерт.
Він пояснив, що якщо українська економіка повинна платити більше податків, то вона або повільніше розвиватиметься, або українці виплачуватимуть менші зарплати бюджетникам та менші пенсії.
Експерт пояснив зниження тарифів на газ і світло: дивіться відео
Акційні "знижки" від уряду: що відомо
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 жовтня тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше за 250 кіловатів на годину на місяць, знизять до 1,44 гривні.
- Для тих, хто споживає понад 250 кіловатів на годину на місяць, ціна залишиться без змін – тобто 1 гривня 68 копійок.
- "Нафтогаз" запропонував новий тариф на газ – так званий план "Комфортний сезон", за яким кубометр блакитного палива коштуватиме 7 гривень 96 копійок на весь рік, незалежно від того, якою буде ринкова ціна на біржах.
- Він діятиме теж з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року. За словами уряду, ціни на газ на європейських біржах вже майже досягли 20 гривень за кубометр газу.