Остается вопрос, кто станет тем компенсатором. Об этом в эфире 24 канала сообщил экономист Тарас Козак.
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Каковы последствия снижения тарифов
Аналогичная ситуация и с электроэнергией. Понятно, что с повышением цены на электроносители, увеличивается и цена на энергию. Государство, по словам Козака, не имеет денег, получает их только от налогоплательщиков.
Кто-то будет платить больше налогов для того, чтобы всех в Украине обеспечить дешевой электроэнергией,
– отметил эксперт.
Он отметил, что раньше это можно было реализовать через механизм субсидий. То есть домохозяйство или человек, который тратил на коммунальные услуги больше, чем 15% своих доходов, имел право на субсидию и получал компенсацию.
"У богатых людей нет права на эту субсидию, потому что у них есть деньги. А бедные люди, которым не хватает денег, получат от государства помощь. Это общепонятный, приемлемый механизм", – отметил экономист.
Козак: Не надо ожидать кредита МВФ
В сделке Международного валютного фонда с Украиной говорится, что цена на коммунальные услуги должна быть рыночной, с правом субсидий. "Если мы отказываемся от этого нашего обязательства, то не стоит ожидать, что кредит МВФ к нам поступит", – сказал Козак.
Этот путь якобы сделать хорошо для всех украинцев, в конце концов приведет к тому, что украинцы станут беднее. Такой парадокс,
– подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что если украинская экономика должна платить больше налогов, то она или медленнее будет развиваться, или украинцы будут выплачивать меньшие зарплаты бюджетникам и меньшие пенсии.
Эксперт объяснил снижение тарифов на газ и свет: смотрите видео
Акционные "скидки" от правительства: что известно
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 октября тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 киловатт в час в месяц снизят до 1,44 гривны.
- Для тех, кто потребляет более 250 киловатт в час в месяц, цена останется без изменений – то есть 1 гривна 68 копеек.
- "Нафтогаз" предложил новый тариф на газ – так называемый план "Комфортный сезон", по которому кубометр голубого топлива будет стоить 7 гривен 96 копеек на весь год, независимо от того, какой будет рыночная цена на биржах.
- Он будет действовать тоже с 1 октября до 30 апреля 2022 года. По словам правительства, цены на газ на европейских биржах уже почти достигли 20 гривен за кубометр газа.