Міністр оборони Німеччини пояснив, чому Україні не дають далекобійні ракети Taurus

Велика Британія та Франція вже надали Україні далекобійні ракети, які дозволяють знищувати окупантів у будь-якій точці тимчасово окупованої території. Однак Німеччина відмовляється давати свою далекобійну зброю, а саме ракети Taurus.

Пояснити позицію Берліна вирішив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, термінової необхідності в наданні цих ракет немає, однак слова міністра нагадали ситуацію, яка склалася минулої зими.

Зверніть увагу Німецькі політики закликають негайно передати Україні далекобійні ракети Taurus

"Спершу ATACMS, тоді Taurus"

Під час відвідування бригади гірських військ у Баварії німецький міністр заявив, що ракети Taurus мають "особливу дальність". Крім того, вочевидь, Німеччина грає таку ж партію, як минулої зими. Борис Пісторіус наголосив, що США не надали Україні далекобійні ракети ATACMS, тому Німеччина не буде надавати ракети Taurus.

Німецький уряд відмовлявся надавати Україні танки Leopard 2 минулої зими, не бажаючи стати першою країною, яка надасть важку бронетехніку Україні. Берлін погодився надати техніку тільки після аналогічного рішення США. Щоправда, 25 січня спершу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання танків Leopard 2 Україні, а пізніше президент США Джо Байден заявив, що ЗСУ отримають M1 Abrams.

Водночас Пісторіус підкреслив, що Німеччина є лідером у наданні Україні засобів протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань ЗСУ. За словами міністра, це першочерговий пріоритет Берліна і його компетенція. Тому міністр оборони не бачить потреби у наданні Україні далекобійних ракет.

Далекобійна зброя для України

У травні Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які вже кілька місяців допомагають Україні знищувати ворожі цілі в глибокому тилу окупованих територій.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж надасть нам далекобійні ракети SCALP-EG – французький аналог вищезгаданих британських ракет.

Водночас у США незмінна позиція щодо далекобійних ракет ATACMS. У Пентагоні стверджують, що в арсеналі армії США їх небагато, а на тлі того, що ЗСУ використовують британські та французькі ракети, у наданні американських не бачать потреби.