Apple Watch випадково викликали 15 озброєних поліцейських на тренування з боксу

34-річний тренер з боксу Джеймі Аллейн розповів австралійському виданню, що його "розумний" годинник Apple Watch Series 7 активував Siri й випадково викликав 15 озброєних поліцейських до зали, де він проводив тренування для клієнта.

Під час ранкового тренування в зал увійшов поліцейський і сказав, що їм надійшло повідомлення про перестрілку в залі. Джеймі Аллейн був шокований, але сказав, що нічого не чув.

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Що сталося

Як пояснює тренер, згодом приміщення заповнили інші представники місцевої поліції.

Наступної хвилини в залі опинилося близько 15 офіцерів, а біля входу були припарковані машини швидкої допомоги. Я не розумів, що відбувається. Один із них запитав, хто такий Джеймі Ейвері, і я сказав, що мене звати Джеймі Аллейн. Офіцер відповів, що це я дзвонив, але це було неможливо, бо в мене навіть не було з собою телефону,

– каже співрозмовник джерела.

Після цього офіцер сказав йому перевірити набрані номери. Тоді Аллейн побачив, що один дзвінок був зроблений на номер 112 – це номер служби екстреної допомоги в Австралії. Також на телефоні було голосове повідомлення від швидкої допомоги Нового Південного Уельсу, в якому йшлося про те, що вони отримали його дзвінок, а бригади швидкої допомоги та поліції вже в дорозі.

Виявилося, що власник "розумного" годинника від Apple випадково активував голосового помічника Siri, а сам у той час проводив тренування й вигукував комбінації "1-1-2", унаслідок чого було здійснено дзвінок у службу 112. Тренер підбадьорював клієнта фразами "good shot" і "nice shot", маючи на увазі хороші удари, а диспетчер сприйняв це як "хороший постріл" – слово "shot" має кілька значень, залежно від контексту та слів, які стоять поряд. Крім того, звуки ударів рукавицями виявилися дуже схожими на постріли.